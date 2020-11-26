ГД убрала из проекта об удаленке "право на офлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума приняла во втором чтении законопроект об удаленном режиме работы, исключив из него "право на офлайн". Соответствующий документ размещен на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

В нем уточняется, что перевод на удаленную работу регламентируется трудовым договором или дополнительным соглашением, которое обязаны подписать работодатель и сотрудник. Поэтому работника не могут отправить на дистанционку без его согласия. Также удаленная работа не будет являться основанием для снижения заработной платы.

После правок из законопроекта было исключено право работника находится офлайн во время отдыха, но взаимодействие с работодателем в данный период приравнивается к сверхурочной работе.

Также в проекте закона указано, что режим рабочего дня на удаленке прописывается в тех же документах, что и для офисных сотрудников. Кроме того, уточняется, что на дистанционной работе сотрудник может находиться не больше шести месяцев.

Ранее из законопроекта о регулировании дистанционной работы было убрано требование о единственно возможном способе передачи заверенных документов почтой заказным письмом с уведомлением. Предполагается, что о виде обмена документами работник и работодатель будут договариваться сами.

В Минтруде сообщили, что если год назад в стране официально дистанционно работали 30 тысяч человек, то сегодня речь идет уже о 3,5 миллиона человек.

Ситуация по регионам отличается – больше всего работников на удаленке в Москве и Санкт-Петербурге. На такой формат работы чаще всего переходят работники сферы образования и финансово-банковского сектора.