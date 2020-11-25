В Госдуму внесен законопроект о новом порядке выплаты больничных

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). Документ есть в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения и гарантирует оплату независимо от финансового положения работодателя.

Также определяются порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц и ответственность страхователя в виде взыскания штрафов за нарушение законодательства в сфере страхования.

Ранее Минэкономразвития РФ разработало законопроект, упрощающий процедуру получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении. Согласно проекту закона, родителям не придется собирать справки для детских пособий – органы власти должны будут самостоятельно проверять документы, предоставленные гражданами.