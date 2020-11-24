В России предложили упростить получение пособий на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минэкономразвития РФ разработало законопроект, упрощающий процедуру получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно проекту закона, родителям не придется собирать справки для детских пособий – органы власти должны будут самостоятельно проверять документы, предоставленные гражданами.

В Минэкономразвития считают, что реализация этой инициативы позволит россиянам избежать обращений за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг.

По данным издания, законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Эксперты считают, что он будет положительно воспринят населением.

К примеру, первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов заявил, что такой законопроект давно нужно было принять.

"Все-таки бремя собирания документов и доказательство того, что ребенок есть, должно нести государство, а не граждане, иначе весь смысл пособий теряется. Это уже не помощь, а какое-то обременение", – сказал он.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов также поддерживает инициативу, говоря, что чем легче людям, тем лучше.

Сегодня при получении единовременного пособия граждане должны предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы либо учебы, что деньги ранее не были выплачены, а также реквизиты счета, куда они будут перечислены.

При получении пособия по уходу количество документов зависит от возраста. Так, для пособий по уходу за ребенком до 18 лет необходимо предоставить справку о доходах 2-НДФЛ за три месяца от обоих родителей, копии свидетельств о рождении детей и паспорта для тех, кто старше 14 лет, копии паспортов родителей, справка о составе семьи, банковские реквизиты.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Ежемесячные пособия были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Перечислять средства начали с 1 июля. Размер выплат равен 50% от регионального прожиточного минимума для детей. Чтобы получить данную поддержку, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг или органы соцзащиты.

Ранее в России упростили оформление таких пособий. Таким образом, теперь гражданам не придется самим предоставлять документы об алиментах в соответствующие учреждения. Это будет делать система межведомственного электронного взаимодействия.

