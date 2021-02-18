В Госдуме обсудят увеличение отпуска за ненормированный рабочий день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы вернутся к обсуждению темы ненормированного рабочего дня. В частности, они обсудят вопрос увеличения дополнительного отпуска для граждан, работающих в таком режиме, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во вторых, установить более существенные социальные гарантии, например более значительный отпуск", – приводит слова Исаева РИА Новости.

Он отметил, что в настоящий момент отпуск составляет три дополнительных рабочих дня.

По мнению Исаева, благодаря дополнительному отпуску при положении о ненормированном рабочем дне в контракте руководство организации задумается о целесообразности предоставлять дополнительные дни отдыха.

Сейчас же ненормированный рабочий день воспринимается работодателем как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, напомнил депутат.

Ранее эксперты рассказали, как спланировать отпуск в период запретов. В настоящее время туроператоры располагают предложениями, учитывающими все риски, а для посещения открыты десятки стран.