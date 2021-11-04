В Госдуму не поступали предложения о геномной регистрации всех россиян

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В комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поступало предложений о геномной регистрации всех граждан РФ. Об этом рассказал глава комитета Василий Пискарев ТАСС.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении находится лишь законопроект о геномной регистрации преступников и подозреваемых.

"Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов, в комитет пока не поступало, и в случае поступления они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов", – подчеркнул Пискарев.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Его решение объясняется ростом количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в стране.

