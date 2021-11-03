Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Об этом сообщается на сайте СК России.

Его решение объясняется ростом количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в стране.

В частности, если за шесть месяцев 2020 года правоохранители расследовали более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч. Также в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее Бастрыкин напомнил, что сейчас миграцию регулируют сотни нормативных актов. В связи с этим он призвал кодифицировать миграционное законодательство.

В новом нормативном акте глава СК предложил прописать все формы миграции, а также нормы, которые связаны с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью.

Также он предложил четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и других видов контроля. По его мнению, в законе также должен быть прописан порядок взаимодействия полицейских с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным.

Бастрыкин подчеркнул, что такие меры ужесточат контроль над миграционными процессами.