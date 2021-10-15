Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:52

Роспотребнадзор предложил создать систему для выявления инфицированных иностранцев в РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роспотребнадзор предложил создать систему для выявления инфицированных иностранных граждан и депортировать их. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В документе говорится, что система позволит различным ведомствам взаимодействовать по вопросу о трудовой деятельности иностранцев, которые могут быть распространителями инфекций, представляющих опасность для окружающих. На основе собранных данных будут приниматься решения о депортации инфицированных граждан других государств.

В систему информация будет поступать от Роспотребнадзора, Минздрава и органов местного самоуправления. Предполагается, что система также будет давать прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки. Если законопроект примут, он вступит в силу с 31 октября 2021 года.

Ранее в МВД подготовили законопроект, предполагающий усиление контроля за мигрантами при помощи внедрения современных информационных технологий. Как пояснили в ведомстве, это позволит повысить контроль за въездом и нахождением в стране иностранцев, установлением миграционных правил и получением мигрантами статусов.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать