Роспотребнадзор предложил создать систему для выявления инфицированных иностранцев в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Роспотребнадзор предложил создать систему для выявления инфицированных иностранных граждан и депортировать их. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
В документе говорится, что система позволит различным ведомствам взаимодействовать по вопросу о трудовой деятельности иностранцев, которые могут быть распространителями инфекций, представляющих опасность для окружающих. На основе собранных данных будут приниматься решения о депортации инфицированных граждан других государств.
В систему информация будет поступать от Роспотребнадзора, Минздрава и органов местного самоуправления. Предполагается, что система также будет давать прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки. Если законопроект примут, он вступит в силу с 31 октября 2021 года.
Ранее в МВД подготовили законопроект, предполагающий усиление контроля за мигрантами при помощи внедрения современных информационных технологий. Как пояснили в ведомстве, это позволит повысить контроль за въездом и нахождением в стране иностранцев, установлением миграционных правил и получением мигрантами статусов.
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