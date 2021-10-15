Роспотребнадзор предложил создать систему для выявления инфицированных иностранцев в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роспотребнадзор предложил создать систему для выявления инфицированных иностранных граждан и депортировать их. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В документе говорится, что система позволит различным ведомствам взаимодействовать по вопросу о трудовой деятельности иностранцев, которые могут быть распространителями инфекций, представляющих опасность для окружающих. На основе собранных данных будут приниматься решения о депортации инфицированных граждан других государств.

В систему информация будет поступать от Роспотребнадзора, Минздрава и органов местного самоуправления. Предполагается, что система также будет давать прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки. Если законопроект примут, он вступит в силу с 31 октября 2021 года.

Ранее в МВД подготовили законопроект, предполагающий усиление контроля за мигрантами при помощи внедрения современных информационных технологий. Как пояснили в ведомстве, это позволит повысить контроль за въездом и нахождением в стране иностранцев, установлением миграционных правил и получением мигрантами статусов.