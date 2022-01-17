Племянника Назарбаева сняли с поста первого замглавы комитета нацбезопасности Казахстана

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Племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша сняли с поста первого замглавы комитета нацбезопасности Казахстана. Соответствующий указ подписал лидер страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает RT.

"Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в документе.

Владимир Жириновский заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер и его похоронили. Он пояснил, что против бывшего лидера ополчился народ, поэтому от него могли избавиться.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

Миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.