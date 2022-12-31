Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы

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Большинство россиян планирует провести предстоящие новогодние выходные дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Отмечается, что таких оказалось 59% опрошенных. Отдыхать собираются только 14% россиян, две трети из них планируют путешествовать по России, а остальные поедут за границу. Еще 11% респондентов намерены в эти дни продолжать работать.

Большая доля тех, кто собирается работать, представители сферы транспорта и туризма – 23% и 20% соответсвенно. А вот путешествовать собираются преимущественно работники образования – 18%.

Ранее выяснилось, что большинство россиян ждут длинные новогодние выходные, а также одобряют их. Для 69% из них это возможность выспаться, а 46% запланировали на эти дни посещение новогодних елок и кинотеатров.



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