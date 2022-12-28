Россиян накануне Нового года раздражает уборка и готовка

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Стали известны дела, которые больше всего раздражают россиян в период подготовки к Новому году. В топе оказались готовка, уборка и мытье посуды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие 1600 россиян из всех округов страны.

По итогам исследования самым нелюбимым делом жителей России оказалась готовка, за нее проголосовало 9% респондентов. На второй позиции расположились уборка и мытье посуды (8%). Около 7% опрошенных признались, что больше всего перед Новым годом не любят покупать подарки.

Еще 7% жителей страны раздражаются от суеты и спешки. В пятерку ненавистных предпраздничных дел также вошла покупка продуктов. Большие траты выводят из себя 5% респондентов. Столько же процентов людей рассказали, что перед Новым годом их раздражают любые дела и обязанности.

Не любят ждать праздник около 2% опрошенных, а посещать праздничные корпоративы, приглашать гостей, поздравлять с праздником коллег, друзей и родственников – по 1% респондентов.

Для 39% россиян в подготовке к Новому году нет никаких минусов. Около 4% отмечают, что не готовятся к празднику.

Ранее россияне рассказали, что меньше всего хотят получить на праздник одежду и сувениры в качестве подарка. Встретить Новый год в одиночестве или получить плохую весть боится каждый двадцатый житель страны. Столько же граждан не хотят получить в подарок сладости, косметику или парфюмерию.

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