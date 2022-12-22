Россияне стали чаще заказывать подарки на Новый год из-за границы

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В 2022 году россияне стали в пять раз чаще заказывать новогодние подарки из-за рубежа. Наибольшим спросом пользуются товары из Китая. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование Ozon Global.

На заказы из-за границы в декабре приходится примерно 70% китайской продукции. В тройку стран-лидеров также вошли Белоруссия (11%) и Казахстан (10%). В преддверии Нового года россияне чаще всего заказывали мелкую бытовую технику и электронику, одежду и детские игрушки, спортивные аксессуары.

Самыми востребованными товарами из Китая стали увлажнитель воздуха, форма для вырубки пельменей, беспроводная Bluetooth-гарнитура для наушников и подводная камера для рыбалки. Также часто россияне заказывали музыкальные CD-диски и женские уходовые средства.

Лидером заказов из Казахстана стала парфюмерная вода, из Белоруссии – вертикальные пылесосы и настольные игры.

В декабре 2022 года оборот международных продавцов увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средний чек остался на уровне прошлого года и составил 3 000 рублей.

Ранее жители России рассказали о наиболее желанных новогодних подарках. Лидером стал парфюм. Большинство опрошенных признались, что хотят получить его от членов семьи, друзей или коллег. На второе место мужчины поставили одежду и обувь, женщины – украшения и косметику.

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