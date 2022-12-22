Аналитик назвал эффективный способ сэкономить на подготовке к Новому году

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Для эффективной экономии следует планировать расходы и покупки заблаговременно. Для этого нужно составить перечень блюд на определенное количество гостей, сообщает "Вечерняя Москва".

"Зачастую люди стараются устроить буквально пир на весь мир, готовя 5–6 различных блюд. Разумеется, съесть такое количество продуктов сразу невозможно. В итоге львиную долю продуктов попросту выкидывают через пару дней после праздника в связи со сроком хранения готовых блюд", – поделился финансовый аналитик Артем Звездин.

В качестве примера он привел статистику, согласно которой порядка 25–35% еды после праздников выкидывается. Эксперт подчеркнул, что это является огромной потерей денежных средств.

Аналитик также дал советы по экономии на подарках. Для этого может помочь список, который также необходимо продумать заранее. Эксперт рекомендовал обратить внимание на промокоды и акции у магазинов. По его мнению, решение позволит сэкономить до 5%.

Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили среднюю стоимость новогодних подарков жителей Москвы. В этом году сумма, потраченная на презенты, составляет выше 16 тысяч рублей.

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