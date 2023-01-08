Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В воскресенье, 8 января, в Москве и Московской области ожидается морозная погода без осадков с гололедицей и температурой воздуха до -19 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от -16 до -14 градусов, по области – от 19 до 14 градусов мороза", – говорится в сообщении.

По данным метеорологов, в столичном регионе будет дуть ветер переменных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Из-за аномальных холодов в столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Сейчас предупреждение действует до 11:00 8 января.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что на следующей неделе в Москву придет потепление. По его словам, к пятнице столбики термометров поднимутся до -2 градусов. Леус отметил, что постепенно северный ветер в регионе сменится южным, и мороз начнет отступать.

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