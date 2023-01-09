Облачная погода и до -15 градусов ожидается в Москве 9 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и до -15 градусов ожидается в Москве в понедельник, 9 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, характер погоды в столичном регионе определит западная периферия антициклона. Существенных осадков по этой причине не ожидается. В столице будет 13–15 градусов ниже нуля, по Московской области – 10–15 градусов мороза, на востоке области местами температура может опускаться до -18.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление останется без существенных изменений и немного повысится до 761 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на этой неделе в Москве ожидается потепление. Так, к пятнице, 13 января, столбики термометров поднимутся до -2 градусов.

В среду в регион придет теплый атмосферный фронт. Он принесет снег, усиление ветра и потепление до -7...-12 градусов.



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