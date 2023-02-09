В РФ зафиксировали рост средней стоимости съемной квартиры на 25%

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По итогам прошлого года в РФ отметили рост цен на 25% на аренду квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис "Авито недвижимость".

По данным аналитиков, за год больше всего цены выросли на аренду трехкомнатных квартир. Выяснилось, что снять такое жилье стало дороже на 33,3%, до 40 тысяч рублей в месяц. Аренда двухкомнатной квартиры также выросла в цене на 31,8%, до 29 тысяч рублей, однокомнатной – на 17,6%, до 20 тысяч рублей.

Однако стоимость студий и жилья с четырьмя комнатами и больше сохранилась на уровне прошлого года. Сильнее всего аренда подорожала в Ростове-на-Дону, Воронеже и Омске. При этом в Москве и Санкт-Петербурге цены на съемные квартиры упали на 21,4 и 10% соответственно. Так, долгосрочная аренда однокомнатных квартир в столице упала в цене на 7,2%.

Ранее предприниматель и инвестиционный советник Ян Марчинский поделился, что жители РФ предпочитают квартиры-студии и небольшие однушки в качестве съемного жилья.

Эксперт заявил, что россияне чаще стали снимать студии площадью до 20 квадратных метров, а также однокомнатные квартиры размером 30 квадратных метров.



"Актуальный репортаж": в Москве увеличилось число арендных квартир

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