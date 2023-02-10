Экологи хотят обязать россиян убирать за своими собаками в бумажные пакеты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российское экологическое общество предлагает обязать владельцев собак использовать бумажные пакеты вместо полиэтиленовых для уборки за питомцами. Об этом сообщает газета "Известия".

В материале уточняется, что число собак-питомцев увеличилось за последние три года на 21 процент. Производимые ими отходы составляют уже 4 миллиона тонн в год, подсчитали экологи.

Часть людей, которая не пренебрегает уборкой за животными во время выгула, чаще всего использует для уборки отходов полиэтиленовые пакеты, пишет газета.

"Но затем их нельзя отделить от органических отходов – в итоге пластик уезжает на полигон. Он попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняет окружающую среду", – указано в статье.

Поэтому экологи предлагают пользоваться бумажными пакетами, которые затем можно будет переработать в компост.

Уточняется, что в России уже начали появляться специальные боксы для сбора отходов от питомцев в местах их выгула. Экологи предлагают развивать это направление и обязать владельцев собак складывать в такие боксы именно бумажные пакеты.

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