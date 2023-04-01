Сезон летних веранд начался в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сезон летних веранд открылся в Москве в субботу, 1 апреля. Он будет длиться до 1 ноября, рассказал министр Правительства столицы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В настоящее время в схему размещения включено 3 476 сезонных кафе, которые находятся при стационарных предприятиях общественного питания", – подчеркнул он.

По словам министра, некоторым предприятиям общественного питания предоставили возможность не демонтировать площадки зимой. Рестораторы хотели уменьшить нагрузку на отрасль. Так, сохранили площадки 346 летних кафе.

На сегодняшний день в схему размещения сезонных ресторанов внесли 34 объекта в парках, 37 – на ВДНХ, 11 – в спорткомплексе "Лужники" и 3 – на особо охраняемых территориях. Также в столице разрешили работать компактным кафе.

Однако тех, кто не следует правилам размещения, будут штрафовать до 300 тысяч рублей и исключать из схемы на будущий год.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что фонтаны в столице начали готовить к открытию сезона, который обычно стартует в конце апреля. Он напомнил, что на сегодняшний день в городе насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть и традиционные, и "сухие", и плавающие, и музыкальные, и светодинамические.

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