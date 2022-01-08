Внештатного корреспондента RT задержали в Казахстане

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Телеканал RT сообщил о задержании своего внештатного сотрудника, освещавшего протесты в Казахстане. Об этом сообщается на сайте издания.

"Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане", – указано в публикации.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости сообщила, что внешнеполитическое ведомство выясняет обстоятельства задержания россиянина.

Также к ситуации подключились в генеральном консульстве России в Алма-Ате, как заявил генконсул Евгений Бобров.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным на утро 8 января, в республике за беспорядки задержали более 4 тысяч человек, среди них есть иностранцы.