В посольство Армении в Москве поступили угрозы из-за ситуации в Казахстане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В посольство Армении в Москве поступило письмо с угрозами о минировании здания и требованием вывода сил ОДКБ из Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

"На адрес посольства поступило письмо с угрозой минирования и требованием вывести войска из Казахстана", – сказали в посольстве.

Там уточнили, что сотрудники дипмиссии приняли все необходимые меры в связи с угрозой. Правоохранительные органы были проинформированы об инциденте.

"Они сейчас разбираются", – добавили в посольстве.

Ранее президент Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян объявил о решении направить в Казахстан миротворческие силы с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным, в республике за беспорядки задержали более 4 тысяч человек, среди них есть иностранцы.