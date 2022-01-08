Путин поддержал предложение Токаева провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, российский лидер поддержал его предложение провести заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран – членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ <...>. Владимир Путин поддержал это предложение", – говорится в сообщении.
В рамках разговора Токаев подробно проинформировал Путина о текущей ситуации в Казахстане, отметив, что она постепенно стабилизируется. Также лидеры обменялись соображениями о мерах, необходимых для восстановления правопорядка в республике.
"Условлено оставаться в постоянном контакте", – указано в материале.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
По последним данным республиканского МВД, за беспорядки были задержаны более 4 тысяч человек, среди них есть иностранцы. В результате волнений погибли 18 силовиков. Также ликвидировано не менее 26 человек, которых обвиняют в участии в беспорядках.
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