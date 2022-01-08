"Роскосмос" доставил из Байконура в Москву 30 студентов и курсантов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Роскосмос" своим самолетом доставил из Казахстана в Москву студентов и курсантов российских военных вузов. Об этом госкорпорация сообщила на своей официальной странице в Facebook.

"Авиаотряд "Роскосмоса" доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы", – говорится в публикации.

Уточняется, что в числе ребят курсанты Военно-космической академии имени Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и "Синергии", а также других образовательных учреждений и военных училищ.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. По данным на утро 8 января, в республике задержали более 4 тысяч человек, среди которых есть и иностранцы.

МИД РФ между тем сообщил, что получил от находящихся в Казахстане россиян несколько сотен обращений с просьбой о содействии в их эвакуации на Родину. В настоящее время все обращения отрабатываются.

