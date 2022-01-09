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В мире

06:05

В МВД Казахстана заявили, что число задержанных в ходе беспорядков превысило 5 тыс

за рубежом

Фото: AP Photo/Vasily Krestyaninov

Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане составило 5 135 человек. Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

Он уточнил, что по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований.

Накануне ведомство сообщило, что среди задержанных 8 января есть иностранные граждане. В одном из районов Алма-Аты правоохранители изъяли боеприпасы и похищенное имущество.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

В республике начали проверку в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа. Расследование ведется в отношении 85 предпринимателей из Мангистауской, Карагандинской, Атырауской и Акмолинской областей.

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