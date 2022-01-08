Крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане заподозрили в ценовом сговоре

07:53
Фото: depositphotos/Imagecom
В Казахстане начали проверку в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба республиканского Агентства по защите и развитию конкуренции.
Расследование ведется в отношении 85 предпринимателей из Мангистауской, Карагандинской, Атырауской и Акмолинской областей. Предварительные итоги планируют предоставить в течение 20 дней.
Помимо этого, будут проверены предприниматели из Нур-Султана, Кызылординской, Костанайской, Туркестанской и Алматинской областей.
"Помимо расследований вынесено 31 уведомление о наличии в действиях субъектов рынка признаков нарушения антимонопольного законодательства. Также завершены 5 расследований нарушений законодательства в области защиты конкуренции", – говорится в сообщении.
Так, в отношении "СНПС-Актобемунайгаз", который осуществляет оптовую реализацию 60% доли СНГ, расследование было инициировано по установлению монопольно высокой цены в размере 127 тысяч тенге за тонну. Это 120% от базовой цены на торгах.
Среди розничных реализаторов на 5,3 миллиона тенге оштрафовали ТОО "АЗС-Лидер". В ходе расследования выявили факт необоснованного отказа от реализации СНГ частным владельцам АЗС.
Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
После этого президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на полгода. Также был установлен мораторий на повышение коммунальных тарифов.
К утру субботы, 8 января, сумма ущерба от беспорядков в Казахстане возросла почти до 203 миллионов долларов, накануне вечером она составляла около 200 миллионов долларов. В десяти регионах насчитывались 848 пострадавших субъектов бизнеса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: