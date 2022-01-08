Крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане заподозрили в ценовом сговоре

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В Казахстане начали проверку в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба республиканского Агентства по защите и развитию конкуренции.

Расследование ведется в отношении 85 предпринимателей из Мангистауской, Карагандинской, Атырауской и Акмолинской областей. Предварительные итоги планируют предоставить в течение 20 дней.

Помимо этого, будут проверены предприниматели из Нур-Султана, Кызылординской, Костанайской, Туркестанской и Алматинской областей.

"Помимо расследований вынесено 31 уведомление о наличии в действиях субъектов рынка признаков нарушения антимонопольного законодательства. Также завершены 5 расследований нарушений законодательства в области защиты конкуренции", – говорится в сообщении.

Так, в отношении "СНПС-Актобемунайгаз", который осуществляет оптовую реализацию 60% доли СНГ, расследование было инициировано по установлению монопольно высокой цены в размере 127 тысяч тенге за тонну. Это 120% от базовой цены на торгах.

Среди розничных реализаторов на 5,3 миллиона тенге оштрафовали ТОО "АЗС-Лидер". В ходе расследования выявили факт необоснованного отказа от реализации СНГ частным владельцам АЗС.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

После этого президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на полгода. Также был установлен мораторий на повышение коммунальных тарифов.

К утру субботы, 8 января, сумма ущерба от беспорядков в Казахстане возросла почти до 203 миллионов долларов, накануне вечером она составляла около 200 миллионов долларов. В десяти регионах насчитывались 848 пострадавших субъектов бизнеса.