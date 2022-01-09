"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на рейсы в Казахстан с вылетом до 20 января

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"Аэрофлот" продлил до 10 января отмену рейсов в Казахстан. Продажа билетов закрыта до 20 января. Об этом в воскресенье, 9 января, со ссылкой на авиакомпанию сообщает ТАСС.
Кроме того, до 21 января приостановлена продажа авиабилетов на рейсы, запланированные из Казахстана в Россию. Также до 11 января перевозчик отменил рейсы по этому направлению.
Уточняется, что по вопросу восстановления полетов в Казахстан "Аэрофлот" находится в постоянном взаимодействии с МИД РФ и Росавиацией.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что на консульском учете в Казахстане находятся примерно 60 тысяч россиян. В МИД РФ получили от них уже сотни обращений о желании вернуться В Россию. Это преимущественно туристы и те, кто приехал в гости к родственникам.
На 9 января запланированы два вывозных рейса из Алма-Аты для россиян. Об этом ранее сообщили в посольстве РФ в Казахстане. Самолеты военно-транспортной авиации министерства обороны России вылетят в Иваново и Оренбург.
Сбор россиян в терминале аэропорта Алма-Аты назначен на 14:00. При себе необходимо иметь действующие паспорта, а личные вещи собирать по принципу "один пассажир – одно место ручного багажа". Погрузка крупного багажа на борт осуществляться не будет. В дипмиссии напомнили, что предоставляемые лайнеры не оборудованы привычными для обычных пассажирских перевозок удобствами.
Авиакомпании разных стран начали отменять рейсы в Казахстан
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