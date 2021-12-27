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Происшествия

13:36

Мособлсуд признал виновными 9 фигурантов дела об убийстве экс-спенцазовца ГРУ

суды происшествия

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Московский областной суд признал виновными девять фигурантов уголовного дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года, сообщает ТАСС.

Троих подсудимых признали виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестерых – в хулиганстве. Суд в ближайшие часы вынесет им обвинительный приговор.

Инцидент произошел летом 2019 года в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. 24-летнего бывшего военнослужащего Никиту Белянкина ударили ножом. Пострадавший скончался на месте.

Впоследствии сообщалось, что эксперты Следственного комитета установили участников драки с летальным исходом.

Дело об убийстве экс-спецназовца передали на расследование в центральный аппарат СК РФ.

"Московский патруль": арестован еще один подозреваемый в убийстве Никиты Белянкина

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