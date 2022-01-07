Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали на северо-западе Китая

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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в китайской провинции Ганьсу на северо-западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 120 километрах юго-западнее китайского города Увэй, в котором проживают около 493 тысяч человек.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 километров. О разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не сообщается.

Ранее сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты. Ранее считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.