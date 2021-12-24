Сейсмологи нашли качающуюся гору в Альпах

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Ученые из Мюнхенского технического университета установили, что гора Маттерхорн, являющаяся одним из самых высоких пиков в Альпах, раскачивается приблизительно каждые две секунды. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Earth and Planetary Science Letters.

Гора расположена на границе Италии и Швейцарии, ее высота составляет 4 478 метров. Чтобы выяснить, как огромные горные массы реагируют на звуковые колебания, ученые установили сейсмометры на вершине и у подножия Маттерхорна. Произведя замеры, исследователи установили, что гора колеблется с запада на восток и с севера на юг с частотой около 0,42 герц, причем на вершине они были в 14 раз сильнее.

"Участки горы, испытывающие усиленное движение грунта, вероятно, будут более подвержены оползням, камнепадам и разрушению горных пород при сильном землетрясении", – говорится в статье.

Там отмечается, что подвижность горы вызвана сейсмической активностью, причиной которой служит активность Мирового океана, землетрясения и деятельность человека. Ученые полагают, что Маттерхорн – не единственная подвижная гора на Земле.

Ранее сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты. Ранее считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.