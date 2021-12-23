Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

19:31

Математики опровергли теорию о "пляске" мостов

наука транспорт дороги

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Исследователи-математики нашли объяснение эффекта "пляшущих" мостов. Об этом стало известно из публикации в научном журнале Nature Communications.

"Мы показали, что очень небольшие вибрации, которые возникают от ног идущих по мосту людей, могут взаимно усиливать друг друга и заставлять качаться весь мост, даже если движения пешеходов не синхронизированы", – заявили эксперты.

По мнению авторов научной работы, новые расчеты и формулы позволят в будущем строить более безопасные мосты.

Научная группа исследовала теорию о том, что согласованная ходьба большой группы людей может спровоцировать мощные резонансные колебания, из-за которых мост может разрушиться.

Математики под руководством Игоря Белых из ННГУ и Университета штата Джорджия проанализировали колебания моста "Миллениум" и выяснили, что для этого явления потребовались бы слаженные действия 165 пешеходов.

В результате исследования ученые выяснили, что вибрации при шагах левыми и правыми ногами пешеходов не гасят, а взаимно усиливают друг друга. В подобных случаях вероятны усиленные колебания, а уже вследствие них люди пытаются удержаться на ногах и выполняют одинаковые движения.

В ноябре в Архангельской области произошел инцидент с понтонным мостом, на строительство которого потратили 20 миллионов рублей. Инженерное сооружение смыло водой при наводнении. При этом подрядчик обещал, что конструкцией можно будет пользоваться больше 50 лет.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать