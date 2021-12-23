Математики опровергли теорию о "пляске" мостов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Исследователи-математики нашли объяснение эффекта "пляшущих" мостов. Об этом стало известно из публикации в научном журнале Nature Communications.
"Мы показали, что очень небольшие вибрации, которые возникают от ног идущих по мосту людей, могут взаимно усиливать друг друга и заставлять качаться весь мост, даже если движения пешеходов не синхронизированы", – заявили эксперты.
По мнению авторов научной работы, новые расчеты и формулы позволят в будущем строить более безопасные мосты.
Научная группа исследовала теорию о том, что согласованная ходьба большой группы людей может спровоцировать мощные резонансные колебания, из-за которых мост может разрушиться.
Математики под руководством Игоря Белых из ННГУ и Университета штата Джорджия проанализировали колебания моста "Миллениум" и выяснили, что для этого явления потребовались бы слаженные действия 165 пешеходов.
В результате исследования ученые выяснили, что вибрации при шагах левыми и правыми ногами пешеходов не гасят, а взаимно усиливают друг друга. В подобных случаях вероятны усиленные колебания, а уже вследствие них люди пытаются удержаться на ногах и выполняют одинаковые движения.
В ноябре в Архангельской области произошел инцидент с понтонным мостом, на строительство которого потратили 20 миллионов рублей. Инженерное сооружение смыло водой при наводнении. При этом подрядчик обещал, что конструкцией можно будет пользоваться больше 50 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: