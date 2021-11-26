Новости России: в Архангельской области смыло мост за 20 млн рублей

В Архангельской области смыло понтонный мост за 20 миллионов рублей. Переправу построили этим летом. И как обещал подрядчик, конструкция прослужит больше 50 лет. В итоге, жители пяти деревень – это чуть больше 200 человек, оказались отрезаны от большой земли. В соцсетях сейчас активно обсуждают, почему за такие деньги, не могли построить что-то нормальное и прочное.



В Биробиджане из-за снегопада был введен режим ЧС. Сугробы толщиной в полметра. Спасатели восстанавливают энергоснабжение и дороги. Местные жители тоже не отстают – помогают застрявшим водителям и расчищают дворы. Некоторые привлекают к делу даже питомцев.

Студенток в Петербурге хотят отчислить за отвод глаз от монитора. Это случилось во время экзамена на удаленке. Взгляд не туда зафиксировала специальная программа и преподаватели поверили ей. Теперь девушки пытают оспорить это решение. Они говорят, сложно целый час смотреть лишь на экран. Ведь глаза сильно устают, и просят снова пересдать тест. Говорят, что случай далеко не первый. Летом из-за чувствительной системы пересдавать приходилось половине курса.

Федору Михайловичу снова не рады в Петербурге. В Кузнечном переулке опять закрасили стрит-арт с Достоевским. Портрет появился на стене к 200-летию писателя. Теперь там белая стена. По словам группы художников Urbanfresco, сделали это коммунальные службы. Они не первый раз закрашивают уличные граффити. Ранее были стерты рисунки, посвященные Виктору Цою, Сергею Бодрову и Иосифу Бродскому.

В Якутии на реке Лена не разъехались микроавтобус и катер на воздушной подушке. Они столкнулись на льду. Три человека получили травмы. Сейчас они в больницы. Полиция выясняет, как так могло произойти, ведь официально, ледовая переправа еще не открылась.

В Якутии прививку от ковида сделал сам властелин холода Чысхаан. Он пришел в поликлинику при полном параде и в маске. Сказочный персонаж был со спутницей, теперь еще и со "Спутником V". Властелин холода сказал, что хочет провести Новый год с близкими, а не на больничном. И ему надо много общаться, потому что стартует главный зимний фестиваль. До этого привился и Дед Мороз из Великого Устюга.