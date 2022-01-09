В результате беспорядков в Казахстане погибли 16 силовиков – МВД

08:50
Фото: ТАСС/Турар Казангапов
В ходе массовых беспорядков в Казахстане, по уточненным данным, погибли 16 сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
Исполняющий обязанности главы министерства Ерлан Тургумбаев также сообщил, что за время волнений пострадали более 1,3 тысячи полицейских, военных, нацгвардейцев и сотрудников специальных органов Казахстана.
Ранее сообщалось о 18 погибших силовиках в результате беспорядков. Также в МВД Казахстана отмечали, что за беспорядки были задержаны более 4 тысяч человек, среди которых есть иностранцы. Ликвидировано не менее 26 человек, которых обвиняют в участии в беспорядках.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
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