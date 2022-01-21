Персонал и учащихся 14 школ Симферополя эвакуировали из-за угрозы минирования

10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
14 школ Симферополя получили сообщения о минировании. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
"Мы открыли электронную почту и обнаружили сообщение, что школа заминирована. Сообщение поступило в 07:58. Действовали строго по инструкции, незамедлительно сообщили во все экстренные службы. Детей немедленно эвакуировали", – рассказала директор МБОУ СОШ № 24 Людмила Апостолова.
Временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов пояснил, что информация об угрозе для персонала и учащихся поступила в школы № 3, 5, 39, 30, 42, 24, 29, 43, 20, 15, 38, 41, 7, 18. В образовательных учреждениях в настоящее время работают оперативные службы и правоохранители.
На Россию обрушилась новая волна сообщений о минировании образовательных и других общественных учреждений. Так, 20 января сообщения о минировании поступили в школы Тюмени и Челябинска. Днем ранее люди были эвакуированы из всех детских садов Красноярска.
За ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. Об этом напомнили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
В то же время глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в России необходимо ужесточить наказание за лжеминирование. Парламентарий отметил, что сегодня все чаще появляются новые формы подачи информации о ложном минировании различных объектов инфраструктуры.
На Россию обрушилась новая волна телефонного терроризма
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