Сообщения о "минировании" школ в Екатеринбурге поступили из-за рубежа – ФСБ

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Сообщения о якобы минировании образовательных учреждений в Екатеринбурге поступили из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ РФ по Свердловской области.

"Имеющиеся <...> данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка 12 января 2022 года сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что целью злоумышленников была дестабилизация социально-политической обстановки в регионе посредством общественной паники, а также отвлечение спецслужб на "заведомо негодные объекты", что повлекло экономический ущерб.

Отмечается, что все подобные сообщения проверяются сотрудниками ФСБ, а злоумышленники привлекаются к ответственности по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Накануне из 93 школ в Екатеринбурге эвакуировали учеников и учителей из-за анонимных сообщений о минировании. В четверг аналогичные сообщения поступили в отношении всех 136 школ Саратова.

Ложные сообщения о минировании поступали в образовательные учреждения и других регионов, в частности Ростовской, Самарской, Архангельской и Нижегородской областей. По данному факту глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

