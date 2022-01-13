Сообщения о "минировании" школ в Екатеринбурге поступили из-за рубежа – ФСБ

19:40
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Сообщения о якобы минировании образовательных учреждений в Екатеринбурге поступили из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ РФ по Свердловской области.
"Имеющиеся <...> данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка 12 января 2022 года сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом", – отметили в ведомстве.
Там добавили, что целью злоумышленников была дестабилизация социально-политической обстановки в регионе посредством общественной паники, а также отвлечение спецслужб на "заведомо негодные объекты", что повлекло экономический ущерб.
Отмечается, что все подобные сообщения проверяются сотрудниками ФСБ, а злоумышленники привлекаются к ответственности по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
Накануне из 93 школ в Екатеринбурге эвакуировали учеников и учителей из-за анонимных сообщений о минировании. В четверг аналогичные сообщения поступили в отношении всех 136 школ Саратова.
Ложные сообщения о минировании поступали в образовательные учреждения и других регионов, в частности Ростовской, Самарской, Архангельской и Нижегородской областей. По данному факту глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.
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