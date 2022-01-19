В Красноярске эвакуируют все детские сады – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во всех детских садах Красноярска проводится эвакуация. Об этом со ссылкой на источник в городском управлении образования сообщает РИА Новости.
Причины эвакуации дошкольных учреждений собеседник агентства не назвал.
Накануне в Красноярске эвакуировали несколько школ. Некоторые образовательные учреждения получили сообщение о минировании четвертый раз за текущий месяц.
13 января были эвакуированы люди из всех школ города – 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников. 14 и 17 января в управлении образования также сообщали об эвакуации в восьми общеобразовательных учреждениях.
Ранее сообщалось, что из-за сообщений о минировании эвакуировали детей и педагогов из 70 школ в Хабаровске. Старшеклассников отпустили по домам, а учащихся начальных классов направили под присмотром педагогов в обогреваемые помещения вблизи школ.
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