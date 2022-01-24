"Московский патруль": в Москве мошенники продавали поддельные документы мигрантам

В Москве мошенники продавали поддельные документы мигрантам. Злоумышленникам удалось заработать десятки миллионов рублей.

"Офис" был организован в одной из квартир. По версии следствия, двое дельцов организовали бизнес по незаконной легализации иностранцев. Изготавливали и продавали фальшивые миграционные карты, патенты на работу, уведомления о временной регистрации. Также аферисты предлагали клиентам фиктивно пройти экзамен на знание русского языка и подготовить документы для получения российского гражданства.

Услугами фигурантов пользовались в основном иностранцы, которые находятся в России нелегально. Каждый из клиентов платил за фальшивые бумаги от миллиона до 2,5 миллиона рублей. По предварительным данным, общая сумма криминального дохода превышает 60 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Теперь полицейские разыскивают всех обладателей фальшивых документов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.