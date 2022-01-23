Открытое горение ликвидировали в ресторане в Андреевке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторане в подмосковном поселке Андреевка, передает ТАСС.

"Ликвидация открытого горения в 17:48", – уточнили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городском округе Солнечногорск, поселке Андреевка. В кровле ресторана загорелся утеплитель, огонь на который перекинулся с беседки и мангала.

Итоговая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 70 человек, о пострадавших не сообщалось.