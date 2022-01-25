"Московский патруль": в Москве задержали участника нападения на вдову Градского

25 января, 21:45
В Москве начались первые задержания по резонансному делу об ограблении вдовы легендарного певца Александра Градского. Добычей преступников стали почти 100 миллионов рублей, которые, якобы, женщина хранила под кроватью.
Детали задержания вероятного участника нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко полицейские пока не разглашают. Известно лишь, что его вычислили по камерам наблюдения.
Мужчину задержали в ночь на вторник у станции метро Менделеевская. По некоторым данным, ранее он уже был судим за дачу взятки и нападение. И находился в федеральном розыске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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