РЖД запустили сервис Face Pay в вагонах-бистро "Сапсанов"

11:25
Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
РЖД в тестовом режиме запустили сервис по оплате услуг вагонов-бистро в поездах "Сапсан" при помощи биометрических данных. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В вагоне-бистро достаточно будет сообщить кассиру-оператору о том, какой способ оплаты предпочтителен, и посмотреть в камеру на терминале. Система автоматически идентифицирует покупателя и проведет транзакцию. При оплате картой Visa пассажирам будет предоставляться скидка на заказ в размере 20%", – говорится в сообщении.
В компании уточнили, что для совершения данной операции пассажиру необходимо установить на телефон приложение OVISION, после чего потребуется пройти процедуру регистрации.
Система оплаты проезда по лицу доступна москвичам на всех станциях столичной подземки. Чтобы воспользоваться сервисом, минимум за несколько часов до первой поездки необходимо привязать к нему данные банковской карты, "Тройки", а также свою фотографию. Во время прохода через турникет нужно посмотреть в камеру, деньги за проезд спишутся автоматически.
Власти Москвы отмечали, что попасть в подземку по чужой фотографии не получится, поскольку камера распознает, насколько естественно лицо, ей показанное. Эксперты же предупреждают, что при расширении применения этой технологии усилится и интерес мошенников.
Еще 52 турникета подключили для оплаты по Face Pay в метро Москвы
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