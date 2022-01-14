Росгвардейцы помогли заблудившемуся в Зеленограде пенсионеру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Зеленограде пенсионера. Об этом заявляется на сайте столичного управления ведомства.
Как рассказали в Росгвардии, 82-летний мужчина вышел из дома легко одетым и не вернулся.
"Поздней ночью автопатрулю вневедомственной охраны поступила информация о пропаже пожилого мужчины", – уточнили в ведомстве.
Пенсионера нашли спустя пять минут в районе Георгиевского проспекта. Выяснилось, что он забыл дорогу домой.
Росгвардейцы вызвали врачей, которые провели осмотр мужчины. После этого пенсионера отвезли домой и передали супруге.
Ранее бойцы Росгвардии нашли и вернули домой 86-летнего мужчину, которого ранее родственники объявили пропавшим. Сотрудники ведомства с помощью документа выявили личные данные мужчины.