Росгвардейцы помогли заблудившемуся в Зеленограде пенсионеру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Зеленограде пенсионера. Об этом заявляется на сайте столичного управления ведомства.

Как рассказали в Росгвардии, 82-летний мужчина вышел из дома легко одетым и не вернулся.

"Поздней ночью автопатрулю вневедомственной охраны поступила информация о пропаже пожилого мужчины", – уточнили в ведомстве.

Пенсионера нашли спустя пять минут в районе Георгиевского проспекта. Выяснилось, что он забыл дорогу домой.

Росгвардейцы вызвали врачей, которые провели осмотр мужчины. После этого пенсионера отвезли домой и передали супруге.

Ранее бойцы Росгвардии нашли и вернули домой 86-летнего мужчину, которого ранее родственники объявили пропавшим. Сотрудники ведомства с помощью документа выявили личные данные мужчины.