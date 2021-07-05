Росгвардейцы помогли пенсионеру с деменцией попасть домой по удостоверению дружинника

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Бойцы Росгвардии нашли и вернули домой 86-летнего мужчину, которого ранее объявили пропавшим родственники. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Получив приметы гражданина, росгвардейцы обнаружили его в одном из продуктовых магазинов. Мужчина сказал правоохранителям, что не помнит своего имени и где живет", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии уточнили, что у пенсионера с деменцией при себе было просроченное удостоверение дружинника. Благодаря этому документу бойцы нашли личные данные о пропавшем и адрес его места жительства.

Заблудившегося пенсионера вернули дочери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В начале июля произошел другой инцидент с участием пожилого москвича и сотрудника Росгвардии. Пенсионер в ответ на просьбу предъявить пропуск ударил бойца.