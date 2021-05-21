В Мурманской области начали проверку после смерти двух сотрудников Росгвардии

19:45
Фото: ТАСС/URA.ru/Алексей Андронов
В Мурманской области организована проверка по факту гибели двух двух сотрудников СОБР Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области", – отметили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Там также отметили, что родственникам погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь.
Обстоятельства гибели росгвардейцев не раскрываются.
Ранее Владимир Путин подписал закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев.
Соответствующий документ расширяет список лиц, которые подлежат госзащите : к ним будут относиться федеральные государственные гражданские служащие ВС РФ, которые участвовали в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки РФ.
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