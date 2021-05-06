Мужчина открыл стрельбу по росгвардейцу на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

На севере Москвы мужчина открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина начал стрелять в росгвардейца, который выполнял свои служебные обязанности. Вместе с коллегами ему удалось задержать нападавшего.

В результате стрельбы пострадавших нет. На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Стрелку грозит уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, подразумевающее до 5 лет лишения свободы.

Ранее в торговом центре на севере столицы произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал травматический пистолет. Злоумышленника задержал уполномоченный полиции отдела МВД РФ по Хорошевскому району столицы.

Задержанным оказался безработный москвич. У него изъяли зарегистрированный травматический пистолет. Однако документы на право его ношения отсутствовали.