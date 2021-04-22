СК начал проверку по факту стрельбы по прохожим в Мытищах

11:56
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следователи начали проверку, после того как в Мытищах 17-летний местный житель открыл стрельбу из пневматического пистолета по прохожим на пешеходном переходе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольгу Врадий.
"По предварительным данным следствия, 13 апреля 2021 года молодой человек, находясь в автомобиле возле дома по улице Силикатной в Мытищах, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону пешеходного перехода, на котором находились люди", – рассказала Врадий.
По ее словам, один из выстрелов попал в ногу девушке.
По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".
Ранее полиция задержала мужчину, который ранил из травматического пистолета сотрудника "Жилищника" в центре Москвы. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки и ушибом темени. Полиция установила, что задержанный имел разрешение на оружие.
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