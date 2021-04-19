СК завел дело после стрельбы у суда в Новосибирске

14:56
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на жизнь полицейского после инцидента в Центральном районном суде Новосибирска, когда обвиняемый в сбыте наркотиков пытался сбежать. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего следственно-арестованного в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ", – говорится в сообщении.
Как уточняется, инцидент произошел утром 19 апреля в служебной машине. Обвиняемый приставил к шее полицейского металлический прут и начал угрожать убийством, сообщили в СК. В результате ЧП мужчина был застрелен правоохранителем.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее полиция задержала мужчину, который ранил из травматического пистолета сотрудника "Жилищника" в центре Москвы. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки и ушибом темени. Полиция установила, что задержанный имел разрешение на оружие.
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