Росгвардейцы задержали мужчину за угон такси на улице Академика Королева

14:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угоне такси на улице Академика Королева. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Как уточняется, об угоне автомобиля с АЗС сообщение в правоохранительные органы поступило ночью. Эта информация была оперативно передана всем автомобильным патрулям вневедомственной охраны Росгвардии.
"Вскоре автомобиль был обнаружен на парковке на улице Большой Марфинской", – говорится в сообщении.
Находившийся за рулем мужчина спал. От него пахло спиртным, добавили в пресс-службе.
Как удалось установить правоохранителям, подозреваемый, находясь на заправочной станции увидел, что водитель вышел из автомобиля. Воспользовавшись моментом, злоумышленник проник в машину и уехал на ней.
Задержанным оказался 22-летний уроженец Хабаровска. Его передали полицейским для дальнейших разбирательств.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали мужчину за нападение на таксиста на западе столицы. Инцидент произошел в районе Большой Дорогомиловской улицы. В ведомстве сообщили, что ночью к сотрудникам Росгвардии обратился водитель такси, который рассказал о нападении на него со стороны пассажира с ножом.
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