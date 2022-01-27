Ангар загорелся на площади 600 "квадратов" на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар охватил ангар на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах столицы.

По имеющимся данным, возгорание случилось на Лениногорской улице.

"Загорелся ангар по всей площади, которая составляется 600 квадратных метров", – заявил источник.

На данный момент на месте происшествия находятся пожарные расчеты.

Ранее возгорание случилось в Солнечногорске в поселке Андреевка. В кровле ресторана загорелся утеплитель, огонь на который перекинулся с беседки и мангала.

Итоговая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 70 человек, о пострадавших не сообщалось.