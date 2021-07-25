В Индии из-за обрушения моста погибли 9 человек

На севере Индии, в штате Химачал-Прадеш, из-за оползня рухнул мост. В результате погибли девять пассажиров автомобиля, проезжавшего по нему в этот момент. Еще три человека пострадали.

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