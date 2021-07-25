Синоптик рассказал о возвращении жары и ливней в столичный регион

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Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец заявил, что в последнюю неделю июля жителей столицы ждет жара до +30 градусов и грозы с ливнями, сообщает РИА Новости.

"Уже в воскресенье столбики термометров вернутся в свое климатическое русло, а дальше – больше: в понедельник и вторник, антициклон по имени Дана продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13–16, а днем столбики термометров повысятся до +27 и +30, соответственно", – сообщил эксперт.

Он также отметил, что в середине недели будет не по сезону жарко, +25–30, но к вечеру, с приближением ложбины циклона Дирк, который вновь затопил северную Европу, небо заволокут мощные кучевые облака.

"Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза", – уточнил Тишковец.

Однако, по словам эксперта, общее количество осадков в столице за 12 часов может составить порядка 5-10 миллиметров, а в Подмосковье местами – до 15–20 миллиметров, что сравнимо с 1/5 части месячной нормы.

Благодаря дождливой погоде, в четверг посвежеет до +21-26, но уже спустя день из-за очага повышенного атмосферного давления температура воздуха поднимется до плюс 25-30.

"Однако, в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще 3-8 миллиметра", – подытожил синоптик.

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