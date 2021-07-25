В Гидрометцентре рассказали о погодном разнообразии в Москве в ближайшие дни

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В ближайшие четыре дня погода в Москве будет "на любой вкус", температурный фон ожидается в диапазоне 23–30 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни погода будет на любой вкус. У каждого свои представления о хорошей погоде, так вот будут удовлетворены все. В воскресенье температура будет около 23–25 градусов. <...> В понедельник будет 25–27 градусов, а во вторник – уже 28–29 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В среду, отметил синоптик, воздух может прогреться до 29–30 градусов. С воскресенья по четверг дожди не прогнозируются, небо будет ясным.

В ближайшие два дня сильные дожди пройдут в Новосибирской, Томской, Магаданской областях, Алтайском и Красноярском крае, Якутии и республиках Северного Кавказа. Об этом ранее рассказали в Гидрометцентре.

Синоптики также предупредили, что на отдельных участках реки Амур прогнозируется подъем уровня воды почти до опасной отметки, поэтому ситуация с паводками может обостриться.