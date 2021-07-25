Синоптик предупредил об аномальном похолодании в Сибири и на Урале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аномальное похолодание придет в регионы Западной Сибири и Урала в начале следующей недели, там ожидается температура ниже нормы на 4–6 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры <...>. Уже в понедельник отрицательные аномалии <...> будут в Заволжье и на Урале, а во вторник – сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири. Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменская Кемеровскую области, Алтайский край", – приводит слова синоптика ТАСС.
Максимальная температура в период похолодания днем в Екатеринбурге составит 17–18 градусов выше нуля. В Новосибирской, Омской и Томской областях – 20–21 градус, уточнил метеоролог.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что конец июля в столичном регионе, с большой вероятностью, будет дождливым. По его словам, в Москве и Подмосковье с 29 по 31 июля может выпасть более 15% месячной нормы осадков.
Метеоролог отметил, что сейчас в регионе достаточно большой дефицит по осадкам, за июль выпало лишь 30–35% месячной нормы.
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