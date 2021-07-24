Москвичам пообещали дождливую погоду в конце июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конец июля в столичном регионе, с большой вероятностью, будет дождливым, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в Москве и Подмосковье с 29 по 31 июля может выпасть более 15% месячной нормы осадков.

"Во второй половине следующей недели ожидаются все-таки дожди, то есть 29, 30 и 31 июля очень велика вероятность осадков", – приводит слова Варакина ТАСС.

Метеоролог отметил, что сейчас в регионе достаточно большой дефицит по осадкам, за июль выпало лишь 30–35% месячной нормы.

Ранее Варакин рассказал, что с воскресенья, 25 июля, в Московском регионе, а также Тверской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской и Владимирской областях ожидается повышение температуры. Пик тепла до 25–30 градусов придется на середину следующей недели.

По прогнозам синоптиков, воздух в Московском регионе на следующей неделе прогреется до 27–28 градусов, в Тверской области – до 29–30 градусов, в Рязанской – до 28–30, в Тульской – до 27–28 и во Владимирской – до 28–29 градусов.

При этом суббота, 24 июля, станет для Центральной России самым прохладным днем за всю неделю. Дневные температуры ожидаются на 1–1,5 градуса ниже нормы.