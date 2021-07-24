Москвичам пообещали дождливую погоду в конце июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Конец июля в столичном регионе, с большой вероятностью, будет дождливым, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По его словам, в Москве и Подмосковье с 29 по 31 июля может выпасть более 15% месячной нормы осадков.
"Во второй половине следующей недели ожидаются все-таки дожди, то есть 29, 30 и 31 июля очень велика вероятность осадков", – приводит слова Варакина ТАСС.
Метеоролог отметил, что сейчас в регионе достаточно большой дефицит по осадкам, за июль выпало лишь 30–35% месячной нормы.
Ранее Варакин рассказал, что с воскресенья, 25 июля, в Московском регионе, а также Тверской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской и Владимирской областях ожидается повышение температуры. Пик тепла до 25–30 градусов придется на середину следующей недели.
По прогнозам синоптиков, воздух в Московском регионе на следующей неделе прогреется до 27–28 градусов, в Тверской области – до 29–30 градусов, в Рязанской – до 28–30, в Тульской – до 27–28 и во Владимирской – до 28–29 градусов.
При этом суббота, 24 июля, станет для Центральной России самым прохладным днем за всю неделю. Дневные температуры ожидаются на 1–1,5 градуса ниже нормы.
Жаркая погода вернется в Москву в середине следующей недели
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: